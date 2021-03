Caos Brasile, tra morti record per covid e una nuova campagna elettorale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Spaventosa impennata nelle ultime ventiquattro ore delle morti per covid-19 in Brasile. Dopo gli ultimi sette giorni in cui il Paese sudamericano aveva registrato una media di 1.965 decessi giornalieri (con una punta di 2.286 il 10 marzo), ieri ha raggiunto il record di 2.841 morti, portando il loro totale dall’inizio della pandemia a 282.127. Quanto ai contagi sono stati ben 83.926 portando il totale delle persone affette dal virus a 11.603.535. Il risultato conferma il Brasile subito dopo gli Stati Uniti nella poco invidiabile graduatoria dei Paesi che hanno avuto più vittime a causa della pandemia. Una situazione che potrebbe persino peggiorare nei prossimi mesi se si avvereranno le più pessimistiche previsioni degli esperti, i cui calcoli prevedono dalle cinquecento alle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Spaventosa impennata nelle ultime ventiquattro ore delleper-19 in. Dopo gli ultimi sette giorni in cui il Paese sudamericano aveva registrato una media di 1.965 decessi giornalieri (con una punta di 2.286 il 10 marzo), ieri ha raggiunto ildi 2.841, portando il loro totale dall’inizio della pandemia a 282.127. Quanto ai contagi sono stati ben 83.926 portando il totale delle persone affette dal virus a 11.603.535. Il risultato conferma ilsubito dopo gli Stati Uniti nella poco invidiabile graduatoria dei Paesi che hanno avuto più vittime a causa della pandemia. Una situazione che potrebbe persino peggiorare nei prossimi mesi se si avvereranno le più pessimistiche previsioni degli esperti, i cui calcoli prevedono dalle cinquecento alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos Brasile Fed e AstraZeneca: il mercato con il fiato sospeso ...un rimbalzo del dollaro che potrebbe creare grossi problemi ai paesi più indebitati come Brasile e ... LA FIDUCIA DEI TEDESCHI FRENA L'EFFETTO ASTRAZENECA Il caos attorno al vaccino di AstraZeneca ha ...

Caos vaccini: ecco in quali paesi non si può fare a meno di AstraZeneca Il Brasile ha già confermato l'acquisto di 224,4 milioni di dosi, la Colombia ne ha acquisite 10 milioni e il Messico 79,4 milioni con l'impegno a produrre il vaccino nel Paese. Un lungo elenco dove ...

