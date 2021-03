Canottaggio: raduno per la Nazionale italiana a Varese, i convocati azzurri (Di mercoledì 17 marzo 2021) raduno in programma a Varese dal 21 marzo al 6 aprile prossimi per la Nazionale olimpica di Canottaggio. Collegiale fondamentale per testarsi al meglio in vista di un appuntamento importante come quello degli Europei, che si svolgeranno sempre nella località lombarda dal 9 all’11 aprile. Diramate oggi le convocazioni per gli azzurri: SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle-CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-Moto Guzzi), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Giacomo Gentili ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)in programma adal 21 marzo al 6 aprile prossimi per laolimpica di. Collegiale fondamentale per testarsi al meglio in vista di un appuntamento importante come quello degli Europei, che si svolgeranno sempre nella località lombarda dal 9 all’11 aprile. Diramate oggi le convocazioni per gli: SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle-CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-Moto Guzzi), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Giacomo Gentili ...

