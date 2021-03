Campania | vigile morto dopo vaccino | il parere dei medici

(Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è un’altra inchiesta in corso su una morte a seguito delAstraZeneca in. Si tratta delurbano di Vibonati, Michele Quintiero, al quale lunedì era stata inoculata la prima dose di Pfizer. Secondo quanto riporta il mattino, per il medico in contatto con la famiglia e per il direttore sanitario dell’ospedale di Sapri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania vigile

Nel giorno in cui l'Aifa ha disposto la sospensione, in via precauzionale, della somministrazione del vaccino anglo - svedese di , inè scattata l'inchiesta sulla morte di unurbano di Vibonati, Michele Quintiero , al quale lunedì era stata inoculata la prima dose di Pfizer. Per il medico di famiglia e per il direttore sanitario dell'ospedale di Sapri...