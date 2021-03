Campania, vaccinato il 90% del personale scolastico. Aggiornato il piano di vaccinazione regionale [PDF] (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Unità di Crisi regionale, riunitasi per un’analisi complessiva della situazione pandemica e per l’aggiornamento del piano vaccini, comunica che al 16 marzo è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico, e il 95% del personale sanitario. L'articolo Campania, vaccinato il 90% del personale scolastico. Aggiornato il piano di vaccinazione regionale PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Unità di Crisi, riunitasi per un’analisi complessiva della situazione pandemica e per l’aggiornamento delvaccini, comunica che al 16 marzo è statocirca il 90% del, e il 95% delsanitario. L'articoloil 90% delildiPDF .

