Calendario Champions League 2020/2021: gironi, risultati, classifiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si gioca il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021: eliminate Juventus e Atalanta, la Lazio cerca l’impresaLunedì 14 dicembre 2020 alle ore 12.00 a Nyon è stato definito il quadro degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Dopo la fase a gironi, sono rimaste in corsa 3 delle 4 squadre italiane che hanno preso parte all’edizione 2020/2021: la Juventus campione d’Italia, che ha pescato il Porto, l’Atalanta, che è stata sorteggiata con il Real Madrid e la Lazio, abbinata al Bayern Monaco. Il sorteggio ha abbinato la Lazio al Bayern Monaco, la Juventus al Porto e l’Atalanta al Real Madrid.I bianconeri tuttavia non sono riusciti ad accedere ai quarti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si gioca il ritorno degli ottavi di finale della: eliminate Juventus e Atalanta, la Lazio cerca l’impresaLunedì 14 dicembrealle ore 12.00 a Nyon è stato definito il quadro degli ottavi di finale della. Dopo la fase a, sono rimaste in corsa 3 delle 4 squadre italiane che hanno preso parte all’edizione: la Juventus campione d’Italia, che ha pescato il Porto, l’Atalanta, che è stata sorteggiata con il Real Madrid e la Lazio, abbinata al Bayern Monaco. Il sorteggio ha abbinato la Lazio al Bayern Monaco, la Juventus al Porto e l’Atalanta al Real Madrid.I bianconeri tuttavia non sono riusciti ad accedere ai quarti ...

