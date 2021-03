Calciomercato Juventus | sogno Haaland | le richieste del Dortmund

(Di mercoledì 17 marzo 2021)può lasciare il Borussia? Il giocatore più ambito dei prossimi due anni sarà indubbiamente Erling Braut. L’attaccante del Borussiasi sta confermando come uno dei migliori talenti (almeno) degli ultimi dieci anni. Questa stagione il norvegese sta viaggiando a dei ritmi disumani: 30 partite, 31 gol e 8 assist. Numeri da vero campione soprattutto se pensiamo che anche e specialmente in zona Champions League,è davvero devastante. Ovviamente tra le squadre interessate ad acquistare il giocatore ci sarebbe anche lae proprio nelle ultime ore è spuntata una notizia che potrebbe incuriosire i bianconeri. Leggi anche:, ...

Gosens - Juve: 40 milioni per fargli fare il titolare. Può lasciare Alex Sandro, ecco i piani per la corsia ...La tripletta al Cagliari ha attenuato le critiche ma non le voci diche lo vorrebbero lontano dallaal termine della stagione. Cristiano Ronaldo sta seriamente pensando di ...Contro il Benevento, domenica prossima, la Juventus proverà a sfatare il tabù di questo campionato: superare le tre vittorie consecutive. Il quarto successo è il limite che sembra invalicabile in ques ...Dybala al Barcellona e Griezmann alla Juventus: sarebbe questo lo scambio al quale starebbero pensando Juventus e Barcellona, società "amiche" sul mercato dopo ...