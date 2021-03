Calciomercato Juventus, Gosens per la fascia sinistra (Di mercoledì 17 marzo 2021) Probabilmente in questo momento il lato del campo che più necessita di rinforzi in casa Juventus è la fascia sinistra. Alex Sandro ormai da diverso tempo non è più efficace, decisamente poco offensivo e in difesa spesso commette degli errori imperdonabili. Il brasiliano si perde sempre più col passare degli anni e, ovviamente, non può andar bene. Attualmente l’unico sostituto dell’ex Porto è Frabotta, arrivato dall’U23 su richiesta di Pirlo, anche lui durante questa stagione non sta convincendo e di conseguenza è impensabile non intervenire durante l’estate. Per portare più qualità sulla corsia e dare un supporto maggiore all’attacco, il candidato numero uno potrebbe essere Robin Gosens. Leggi anche: Calciomercato Juventus, sogno Haaland: il Dortmund ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Probabilmente in questo momento il lato del campo che più necessita di rinforzi in casaè la. Alex Sandro ormai da diverso tempo non è più efficace, decisamente poco offensivo e in difesa spesso commette degli errori imperdonabili. Il brasiliano si perde sempre più col passare degli anni e, ovviamente, non può andar bene. Attualmente l’unico sostituto dell’ex Porto è Frabotta, arrivato dall’U23 su richiesta di Pirlo, anche lui durante questa stagione non sta convincendo e di conseguenza è impensabile non intervenire durante l’estate. Per portare più qualità sulla corsia e dare un supporto maggiore all’attacco, il candidato numero uno potrebbe essere Robin. Leggi anche:, sogno Haaland: il Dortmund ...

