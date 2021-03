Calciomercato Juventus, ecco i tre acquisti chiesti da Pirlo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Calciomercato Juventus: i tre acquisti chiesti da Pirlo per il 2021/22. ecco le richieste del tecnico bianconero La Gazzetta dello Sport questa mattina prova a disegnare la Juventus del futuro, quella che affronterà la stagione 2021/22. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Al tecnico bianconero è mancato un regista, un centravanti classico che sia funzionale al gioco di Cristiano Ronaldo e un terzino sinistro. Su questi tre fronti Fabio Paratici si sta già muovendo. I nomi sono già stati individuati: Gosens, Locatelli e Milik sono in cima alla lista Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021): i tredaper il 2021/22.le richieste del tecnico bianconero La Gazzetta dello Sport questa mattina prova a disegnare ladel futuro, quella che affronterà la stagione 2021/22. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Al tecnico bianconero è mancato un regista, un centravanti classico che sia funzionale al gioco di Cristiano Ronaldo e un terzino sinistro. Su questi tre fronti Fabio Paratici si sta già muovendo. I nomi sono già stati individuati: Gosens, Locatelli e Milik sono in cima alla lista Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, #Dybala pronto al rientro in campo: tentativo per il #Benevento, dovrebbe esserci contro il #Torino dopo l… - calciomercatoit : ??#Juventus, #Dybala pronto al rientro in campo: tentativo per il #Benevento, dovrebbe esserci contro il #Torino dop… - gilnar76 : #Juventus, quei 6 non si ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… - sportli26181512 : Crisi, Fisco e introiti: perché Ronaldo può restare alla Juventus: E' l'uomo della settimana, per l'eliminazione in… - cmdotcom : Crisi, Fisco e introiti: perché #Ronaldo può restare alla #Juventus -