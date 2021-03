Calciomercato Juventus | dalla Spagna | scambio super per Haaland

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Erlingè uno degli attaccanti più forti in circolazione. La sua giovane età lo rende l’obiettivo di mercato di molti top club. Lanon è l’unica squadra interessata ad, ma i buoni rapporti con Raiola possono indurre il giocatore ad accettare la pista italiana, anche se non andrebbe letta come la sua L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Gosens - Juve: 40 milioni per fargli fare il titolare. Può lasciare Alex Sandro, ecco i piani per la corsia ...La tripletta al Cagliari ha attenuato le critiche ma non le voci diche lo vorrebbero lontano dallaal termine della stagione. Cristiano Ronaldo sta seriamente pensando di ...Erling Haaland è uno degli attaccanti più forti in circolazione. La sua giovane età lo rende l'obiettivo di mercato di molti top club.Ronaldo, Hazard, Benzema: un tridente che poteva essere, non è stato, ma che – forse – sarà Calciomercato Juventus, difficile resistere a Zidane. L’obiettivo dei ‘Blancos’ è aggiungere al pacchetto ...