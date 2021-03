Calcio, squadre italiane tutte eliminate negli ottavi di finale di Champions League. I motivi dell’abituale disfatta (Di giovedì 18 marzo 2021) Con la prevedibile uscita di scena della Lazio di Simone Inzaghi, mortificata all’andata degli ottavi di finale di Champions League dal Bayern Monaco, il Calcio italiano non avrà alcuna rappresentante nei quarti della competizione continentale più importante per club. Augurandosi che Milan e Roma riescano a invertire il trend in Europa League, il bilancio per il “Pallone” del Bel Paese è amaro e non è una novità. Spesso, in questo periodo, ci si chiede che cosa non vada nel nostro Calcio e perché l’impatto coi club di altre realtà sia così devastante. Una risposta unica non esiste, ma di sicuro desta sensazione che l’attuale compagine in vetta al campionato, ovvero l’Inter, sia stata la prima delle formazioni italiane a essere ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Con la prevedibile uscita di scena della Lazio di Simone Inzaghi, mortificata all’andata deglidididal Bayern Monaco, ilitaliano non avrà alcuna rappresentante nei quarti della competizione continentale più importante per club. Augurandosi che Milan e Roma riescano a invertire il trend in Europa, il bilancio per il “Pallone” del Bel Paese è amaro e non è una novità. Spesso, in questo periodo, ci si chiede che cosa non vada nel nostroe perché l’impatto coi club di altre realtà sia così devastante. Una risposta unica non esiste, ma di sicuro desta sensazione che l’attuale compagine in vetta al campionato, ovvero l’Inter, sia stata la prima delle formazionia essere ...

borghi_claudio : @arx81395437 Guardi, mettiamola così, se il governo avesse detto di controllare a tappeto le residenze per anziani… - pisto_gol : La sconfitta della Lazio completa il disastroso quadro che vede il calcio italiano ancora una volta fuori dalla Cha… - Gazzetta_it : Italia, notte fonda in Europa. Da undici anni la #ChampionsLeague non è cosa nostra - OA_Sport : #CALCIO L'abituale disfatta dei club italiani in Champions League. L'analisi dei motivi e una Nazionale di Mancini… - AngoloNews2018 : Calcio Champions League 2021, i quarti di finale senza squadre italiane -