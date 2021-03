Calcio | Spagna | presenza pubblico al 25% per finali Coppa del Re

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Madrid, 17 mar. – (Adnkronos) – In occasione delledidel Re (due perché si deve ancora giocare anche quella dell’edizione 2020 tra Atletico Bilbao e Real Sociedad) che si disputeranno allo stadio La Cartuja di Siviglia, potranno assistere circa il 25% dei tifosi in base alla capienza massima dell’impianto. Il 4 aprile, sarà il turno della finale della scorsa edizione tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Tredici giorni dopo l’Atletico Bilbao tornerà di nuovo in campo per contendere al Barcellona ladel Re 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Madrid, 17 mar. - (Adnkronos) - In occasione delle finali di Coppa del Re (due perché si deve ancora giocare anche quella dell'edizione 2020 tra Atletico Bilbao e Real Sociedad) che si disputeranno ...