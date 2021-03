**Calcio: Serie A, Torino-Sassuolo 3-2** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Torino, 17 mar. – (Adnkronos) – Il Torino batte 3-2 in rimonta il Sassuolo nel recupero della 24/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico Grande Torino. Al doppio vantaggio degli emiliani con la doppietta di Berardi, a segno al 6? e al 38?, replicano Zaza, autore di una doppietta al 77? e al 92? e Mandragora all’86’. In classifica i neroverdi restano fermi all’ottavo posto con 39 punti, mentre i granata salgono a quota 23 in 17esima posizione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. – (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 in rimonta ilnel recupero della 24/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico Grande. Al doppio vantaggio degli emiliani con la doppietta di Berardi, a segno al 6? e al 38?, replicano Zaza, autore di una doppietta al 77? e al 92? e Mandragora all’86’. In classifica i neroverdi restano fermi all’ottavo posto con 39 punti, mentre i granata salgono a quota 23 in 17esima posizione. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Inter : ?? | INSIEME Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con… - SerieA : Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KE… - Gazzetta_it : Non sminuite #Inter Lo #scudetto sarebbe un capolavoro #AntonioConte - Leon63632308 : @realvarriale @Atalanta_BC @realmadrid @OfficialSSLazio @ChampionsLeague Sono anni che non siamo all'altezza. Il pr… - Jack91x : RT @Gazzetta_it: Inter, sospiro di sollievo per #Conte: negativo l’ultimo giro di tamponi #SerieA -