Calcio: Pioli, ‘United avversario di qualità vogliamo la qualificazione’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. – (Adnkronos) – “Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Domani vogliamo la qualificazione, sarebbe straordinario contro un avversario di qualità. Ora puntiamo a vincere”. Lo dice l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. “Conosciamo le loro caratteristiche e la loro forza, non perdono da 12 gare, sono avversari temibili, dovremo giocare con personalità e ritmo”, aggiunge Pioli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. – (Adnkronos) – “Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. Domanila qualificazione, sarebbe straordinario contro undi. Ora puntiamo a vincere”. Lo dice l’allenatore del Milan, Stefano, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. “Conosciamo le loro caratteristiche e la loro forza, non perdono da 12 gare, sono avversari temibili, dovremo giocare con personalità e ritmo”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

