Calcio | Lineker e il timore della demenza | l’ex attaccante riceverà degli accertamenti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Gary, exdell’Inghilterra,sul suo cervello al fine di segnalare segni di. Un controllo che è decisamente fondato, dato che gli studi hanno dimostrato che gli ex calciatori professionisti hanno tre volte e mezzo più probabilità di morire per un disturbo cerebrale rispetto al restopopolazione, e questo mese il parlamento britannico ha avviato un’indagine sul legame dello sport con laha rivelato che non si tratta solo di unpersonale, dato che accomuna anche Alan Shearer e Ian Wright: “Ho avuto conversazioni con Alan Shearer e Ian Wright e altri sulla preoccupazione che, dopo 10, 15 anni, possa succedere a uno di noi”, ha affermato ...

... sono invece intervenuti ora sostenitori e star della tv come il commentatore sportivo di Bbc ed ex leggenda delinglese Gary. .Sono sette, tre ancora in attività, allora: Gordon Banks, David Beckham, Bobby Charlton, Kevin Keegan, Gary, Michael Owen e Alan Shearer. Per l'Irlanda solo Roy Keane, ritiratosi due anni più ...Gary Lineker, ex attaccante dell’Inghilterra, riceverà degli accertamenti sul suo cervello al fine di segnalare segni di demenza. Un controllo che è decisamente fondato, dato che gli studi hanno ...Paul Gascoigne è stato un grande protagonista quando è stato un calciatore, ma lo è stato anche fuori dal campo ...