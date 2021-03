Calcio | la Lazio saluta l’Europa con una sconfitta a Monaco contro il Bayern | Chelsea ai quarti di Champions League

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si è completato questa sera il quadro delle qualificate aidi finale di2021 di. Tra le migliori otto compagini d’Europa, purtroppo, non ci sarà nessuna italiana. L’ultima in ordine di tempo a uscire di scena è stata ladi Simone Inzaghi. I biancocelesti che già avevano dato addio a qualunque obiettivo qualificazione visto il 4-1 dell’Olimpico in favore del, sono stati sconfitti (2-1) anche in Baviera dalla formazione tedesca. Le realizzazioni del polacco Robert Lewandowski sudi rigore al 33? e del tedesco naturalizzato camerunense Eric Maxim Choupo-Moting al 73? hanno permesso alla formazione allenata da Hans-Dieter Flick di imporsi. Per i laziali a segno Marco Parolo all’82’. Successo poi ...

Il Bayern batte laanche al ritorno, 2 - 1, ma i biancocelesti - demotivati dopo l'1 - 4 dell'andata e senza Immobile per scelta di Inzaghi - non sfigurano. Ildi rigore di Lewandowski - trattenuta di ...Alla, che ha lasciato a riposo Immobile, il merito di aver evitato un'altra goleada. A segno Lewandowski su rigore nel primo tempo (fallo di Muriqi su Goretzka), nella ripresa Choupo - Moting ...16' Trattenuta di Lewandowski ai danni di Marusic: l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Lazio. 14' Lazio pericolosa con Luis Alberto che serve perfettamente Milinkovic in area: il ...Niente impresa per la squadra di Inzaghi, battuta anche all'Allianz Arena con le reti di Lewandowski e Choupo-Moting. Inutile la rete di Paro ...