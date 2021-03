Cairo: «Crisi Italia in Champions? La Serie A va ripensata» (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Forse il campionato Italiano è in una fase in cui deve essere ripensato da tanti punti di vista”: questo il pensiero di Urbano Cairo, che ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un giorno da pecora, è stato chiamato a rispondere a una domanda sulla Crisi delle Italiane in Champions. Il presidente di RCS ne L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Forse il campionatono è in una fase in cui deve essere ripensato da tanti punti di vista”: questo il pensiero di Urbano, che ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un giorno da pecora, è stato chiamato a rispondere a una domanda sulladellene in. Il presidente di RCS ne L'articolo

