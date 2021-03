Brasile, nuovo record morti Covid-19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ di nuovo record di vittime del coronavirus in Brasile: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.841 morti portando il totale da inizio pandemia a 282.127. In forte aumento anche i contagi, 83.926 in più nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo a 11.603.535. Scarseggiano anche i vaccini. A due mesi dall’avvio della campagna sono state vaccinate 10.081.771 persone, pari al 4,76% della popolazione, con notevoli differenze fra i singoli stati. Se lo Stato di San Paolo è più avanti nella campagna con 2,89 milioni di immunizzati, Rio de Janeiro ha dovuto sospendere la campagna a causa della mancanza di dosi. Ed è già polemica sulla gestione dell’emergenza e della campagna vaccinale, tanto che il ministro della Salute Eduardo Pazuelo è stato esonerato dall’incarico e sostituito da un medico, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ didi vittime del coronavirus in: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.841portando il totale da inizio pandemia a 282.127. In forte aumento anche i contagi, 83.926 in più nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo a 11.603.535. Scarseggiano anche i vaccini. A due mesi dall’avvio della campagna sono state vaccinate 10.081.771 persone, pari al 4,76% della popolazione, con notevoli differenze fra i singoli stati. Se lo Stato di San Paolo è più avanti nella campagna con 2,89 milioni di immunizzati, Rio de Janeiro ha dovuto sospendere la campagna a causa della mancanza di dosi. Ed è già polemica sulla gestione dell’emergenza e della campagna vaccinale, tanto che il ministro della Salute Eduardo Pazuelo è stato esonerato dall’incarico e sostituito da un medico, ...

Advertising

RaiNews : In molte città brasiliane il sistema sanitario è al collasso, con oltre l'80 per cento dei posti in terapia intens… - zazoomblog : Brasile nuovo record morti Covid-19 - #Brasile #nuovo #record #morti - stefanociola4 : RT @RaiNews: In molte città brasiliane il sistema sanitario è al collasso, con oltre l'80 per cento dei posti in terapia intensiva negli o… - zazoomblog : Covid Brasile nuovo record di morti: oltre 2.800 in un giorno - #Covid #Brasile #nuovo #record #morti: - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid #Brasile, nuovo record di morti: oltre 2.800 in un giorno -