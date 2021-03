Brasile, Eder pronto al ritorno: vicino l’accordo con il San Paolo di Hernan Crespo (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex attaccante della Nazionale italiana e di Inter, Sampdoria ed Empoli, Eder, è pronto a tornare in Brasile. Il centravanti sarebbe ormai ai dettagli per un contratto biennale con il San Paolo, squadra allenata da Hernan Crespo e che annovera in difesa anche Joao Miranda, ex compagno di Eder ai tempi dell’avventura in nerazzurro. Il 34enne lascia dunque lo Jiangsu Suning ed è pronto a tornare a casa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex attaccante della Nazionale italiana e di Inter, Sampdoria ed Empoli,, èa tornare in. Il centravanti sarebbe ormai ai dettagli per un contratto biennale con il San, squadra allenata dae che annovera in difesa anche Joao Miranda, ex compagno diai tempi dell’avventura in nerazzurro. Il 34enne lascia dunque lo Jiangsu Suning ed èa tornare a casa. SportFace.

