Brando Giorgi | chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

(Di mercoledì 17 marzo 2021), nome d’arte di Lelio Sanità di Toppi, è un ex modello e attore di 54 anni. Diventa molto popolare in Italia negli anni Novanta, sia per i primi film sia (soprattutto) per la relazione sentimentale con la cantante Mietta. Nei primi anni Duemila, invece, è impegnato in due popolari serie televisive come Incantesimo (quarta stagione) e Vivere. In seguito la sua popolarità viene meno, ma è un periodo soltanto temporaneo.Infatti, il suo nome torna in auge dopo l’ingresso nel cast di Un posto al sole (2017) e nella serie di grande successo in onda su Rai Uno L’Allieva (2020). Pochi mesi più tardi arriva l’invitodei), che segna anche il suo ritorno sulle reti Mediaset. Ma conosciamo meglio chi è: a seguire la biografia, ...