Braccianti per i diritti l’8 marzo: “Siamo esseri umani” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Foggia: l’8 marzo sono scese per le strade le donne Braccianti, lavoratrici che hanno denunciato l’assenza di diritti e contratti non rispettati. “Le donne Braccianti si vedono negare il diritto all’iscrizione anagrafica, nonostante abbiano i requisiti. Questo le impedisce di avere un medico di base ed effettuare visite ginecologiche. Queste donne sottopagate sono scese in piazza oggi #8marzo per rivendicare i diritti negati”, scrive Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale e sociale. Donne Braccianti – Photo credits: web Manifestazione delle Braccianti l’8 marzo Nel servizio per RAI 3 le donne lavoratrici che hanno preso la parola denunciano una pratica comune in Italia: si lavora 8-10 ore al giorno, ma sulla busta paga ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Foggia: l’8sono scese per le strade le donne, lavoratrici che hanno denunciato l’assenza die contratti non rispettati. “Le donnesi vedono negare il diritto all’iscrizione anagrafica, nonostante abbiano i requisiti. Questo le impedisce di avere un medico di base ed effettuare visite ginecologiche. Queste donne sottopagate sono scese in piazza oggi #8per rivendicare inegati”, scrive Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale e sociale. Donne– Photo credits: web Manifestazione dellel’8Nel servizio per RAI 3 le donne lavoratrici che hanno preso la parola denunciano una pratica comune in Italia: si lavora 8-10 ore al giorno, ma sulla busta paga ...

odoviciuc : RT @aboubakar_soum: Le braccianti si vedono negare il diritto all'iscrizione anagrafica, nonostante abbiano i requisiti, restando così senz… - GiornaleLORA : Nel Decreto “Sostegni” a ciascuno il suo, eccetto per i braccianti agricoli, ignorati e dimenticati dal Governo - ipodblu1 : @davidefaraone Andateveli a guadagnare i soldi e magari , chiedete a Bellanova, se ha bisogno di braccianti per raccogliere pomodori . - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Decreto Sostegni: bonus e aiuti per tutti? No, braccianti agricoli dimenticati - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Decreto Sostegni: bonus e aiuti per tutti? No, braccianti agricoli dimenticati -