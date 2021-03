Braccialetti elettronici anti ansia, cosa sono (e come funzionano) (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Braccialetti elettronici anti-ansia sono diventati famosi in Italia dopo le esibizioni di Fedez al Festival di Sanremo. Il cantante ha mostrato sui suoi profili social due vistosi bracciali che non sono sfuggiti agli occhi attenti degli appassionati e degli utenti, che hanno chiesto spiegazioni direttamente al rapper: «Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari. Mi servono a combattere l’ansia con delle vibrazioni» ha spiegato l'ex giudice di X-Factor in una delle sue storie su Instagram. Già, ma di cosa si tratta? Sanremo, 71° Festival della Canzone Italiana. Quinta Serata Finale. Fedez Fedez sul palco dell'Ariston: nei giorni del Festival di Sanremo aveva rivelato di fare affidamento ai ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Idiventati famosi in Italia dopo le esibizioni di Fedez al Festival di Sanremo. Il cantante ha mostrato sui suoi profili social due vistosi bracciali che nonsfuggiti agli occhi attenti degli appassionati e degli utenti, che hanno chiesto spiegazioni direttamente al rapper: «Me lo avete chiesto in t, ma nonai domiciliari. Mi servono a combattere l’con delle vibrazioni» ha spiegato l'ex giudice di X-Factor in una delle sue storie su Instagram. Già, ma disi tratta? Sanremo, 71° Festival della Canzone Italiana. Quinta Serata Finale. Fedez Fedez sul palco dell'Ariston: nei giorni del Festival di Sanremo aveva rivelato di fare affidamento ai ...

Advertising

FlickerXStill : Sempre a 'storie vere' in Italia abbiamo 4 mila braccialetti elettronici, quindi non sufficienti a coprire molti d… - Tribonacci1 : RT @GioMalafarina: @massimogara La normalità con i braccialetti elettronici per le vacanze? - bonanniandrea1 : Questa sarebbe 'la normalità' per il ministro (leghista) del turismo. Quello che per le vacanze estive vorrebbe in… - venetolink : @sadecesen_2016 e se trovo quella dei braccialetti elettronici, stesso ministro, te la posto. tu intanto combatti i… - jobwithinternet : RT @GioMalafarina: @massimogara La normalità con i braccialetti elettronici per le vacanze? -

Ultime Notizie dalla rete : Braccialetti elettronici Scarpe, telefoni, auto crivellate. A Parigi il museo del terrorismo La polizia lancia pure un altro allarme, logistico: 'Abbiamo pochi braccialetti elettronici'. Ma ben venga il museo.

L'Ail dona nuovi tablet all'ospedale I tablet donati ci permetteranno di aumentare la sicurezza grazie ad un sistema di identificazione che si basa sui braccialetti elettronici con cui vengono identificati i pazienti in ospedale che ...

Braccialetti elettronici anti ansia, cosa sono (e come funzionano) GQ Italia Condannato per tentato omicidio, il giudice lo scarcera, va ai domiciliari Il gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha disposto la scarcerazione di Sebastiano Di Pietro, 30 anni, avolese, condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per il tentato omicidio nei confr ...

Arrestato rapinatore ventiseienne Vende eroina: nei guai uomo di 57 anni Accusato di rapina commessa a Pontedera il 13 gennaio scorso, un ventiseienne è stato arrestato dai carabinieri della stazione cittadina che l’hanno localizzato nell’ambito di servizi di controllo del ...

La polizia lancia pure un altro allarme, logistico: 'Abbiamo pochi'. Ma ben venga il museo.I tablet donati ci permetteranno di aumentare la sicurezza grazie ad un sistema di identificazione che si basa suicon cui vengono identificati i pazienti in ospedale che ...Il gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha disposto la scarcerazione di Sebastiano Di Pietro, 30 anni, avolese, condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per il tentato omicidio nei confr ...Accusato di rapina commessa a Pontedera il 13 gennaio scorso, un ventiseienne è stato arrestato dai carabinieri della stazione cittadina che l’hanno localizzato nell’ambito di servizi di controllo del ...