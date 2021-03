Botto assordante a Cisterna: prendono male le misure della curva… e si schiantano contro le auto in sosta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un Botto assordante ha spaventato alcuni residenti di Cisterna di Latina, in zona stazione. Intorno alle 20 si è sentito un fortissimo rumore, come un grosso scoppio. Ecco cosa è successo: un’auto che percorreva a velocità sostenuta via XXV Aprile si è schiantata contro una fila di auto parcheggiate, distruggendole completamente. A bordo dell’auto c’erano due ragazzi che avrebbero “preso male le misure della curva” con via delle Brigate Partigiane. Sul posto è in corso l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unha spaventato alcuni residenti didi Latina, in zona stazione. Intorno alle 20 si è sentito un fortissimo rumore, come un grosso scoppio. Ecco cosa è successo: un’che percorreva a velocità sostenuta via XXV Aprile si è schiantatauna fila diparcheggiate, distruggendole completamente. A bordo dell’c’erano due ragazzi che avrebbero “presolecurva” con via delle Brigate Partigiane. Sul posto è in corso l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. su Il CorriereCittà.

