(Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Ladiinal termine di una seduta iniziata incerta. Spunti positivi sono arrivati con le parole del governatore della Federal Reserve, Jerome, che ha spiegato che la banca centrale americana “fornirà sostegno all’economia per tutto il tempo necessario”.“Lo stato dell’economia nei prossimi anni è molto incerto” e per questo “non è ancora” arrivato il momento di iniziare a pensare a un ritiro degli interventi straordinari di politica monetaria e a undei tassi”, ha rassicurato. Al termine della seduta, il Dow Jones segna +0,58% a 33.015 punti. Iltermina gli scambi indello 0,4% a 13.525 punti. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Borsa: Wall Street chiude in rialzo dopo Powell, Dow +0,58% Nasdaq +0,4%... - CorriereQ : Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, attesa Fed - DividendProfit : Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, attesa Fed – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, attesa Fed: A Piazza Affari toniche le banche, stabile euro su doll… - ansa_economia : Borsa: Europa poco mossa dopo Wall Street, Milano +0,25%. Sale spread e cala greggio, dati Usa peggio di stime, spr… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall

Il Sole 24 ORE

Al top tra i colossi tecnologici diStreet , si posizionano Micron Technology (+3,90%), Ebay (+3,47%), Tesla Motors (+3,27%) e Tripadvisor (+3,13%). Le peggiori performance, invece, si ...La giornata didel 17 marzo, in attesa della Fed, si chiude con variazioni abbastanza contenute nel Vecchio Continente. Piazza Affari si mantiene sostanzialmente sulla parità con un rialzo dello 0,08% a 24.281,...La petizione che il Forum italiano dei Movimenti per l’acqua ha diretto a Mario Draghi, oggi ha superato le 42.000 firme.Anche S&P 500 e Nasdaq in positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Dow Jones gira tutta in positivo, con il Dow Jones che rompe al rialzo quota 33mila (e in rialzo dello 0,6%) dopo l ...