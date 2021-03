Bonus partita Iva: chi è nel mirino dei controlli dell’Agenzia delle Entrate (Di mercoledì 17 marzo 2021) Com’è noto, la tecnologia fa passi da gigante e in virtù dei sistemi che si avvalgono dell’intelligenza artificiale, l’Amministrazione finanziaria potrà compiere un gran numero di controlli per verificare ben 110mila partite Iva in un anno. La finalità è quella di scovare coloro che hanno intascato l’indennità covid, senza però averne i requisiti. Il rischio concreto è dunque quello di dover ridare indietro i soldi del Bonus ottenuto dall’Inps nella prima fase della pandemia. Vediamo più nel dettaglio le novità sui controlli relativi al Bonus partita Iva. Se ti interessa saperne di più sulla lotteria scontrini e cosa succede se non si reclama il premio, clicca qui. Bonus partita Iva: chi sono i soggetti a rischio verifica? I ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Com’è noto, la tecnologia fa passi da gigante e in virtù dei sistemi che si avvalgono dell’intelligenza artificiale, l’Amministrazione finanziaria potrà compiere un gran numero diper verificare ben 110mila partite Iva in un anno. La finalità è quella di scovare coloro che hanno intascato l’indennità covid, senza però averne i requisiti. Il rischio concreto è dunque quello di dover ridare indietro i soldi delottenuto dall’Inps nella prima fase della pandemia. Vediamo più nel dettaglio le novità suirelativi alIva. Se ti interessa saperne di più sulla lotteria scontrini e cosa succede se non si reclama il premio, clicca qui.Iva: chi sono i soggetti a rischio verifica? I ...

