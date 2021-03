Bonus bici sì, bonus pc e Internet no: cosa non ha funzionato per gli italiani? (Di mercoledì 17 marzo 2021) In diverse regioni italiane i fondi messi a disposizione dallo stato per l'utilizzo di pc e per connessioni Internet sono rimasti in larga parte inutilizzati, nonostante la Didattica a distanza e lo ... Leggi su today (Di mercoledì 17 marzo 2021) In diverse regioni italiane i fondi messi a disposizione dallo stato per l'utilizzo di pc e per connessionisono rimasti in larga parte inutilizzati, nonostante la Didattica a distanza e lo ...

Advertising

Today_it : Bonus bici sì, bonus pc e Internet no: cosa non ha funzionato per gli italiani? - hastatoMiluccio : Il contratto nuovo che stanno proponendo ai #rider Lombardi è una cagata pazzesca 7,50€ lordi orari + risibile bonu… - akamasensei : Bonus bici 2021, si chiude la seconda fase: ecco come funziona la misura - massidanu : @RossellaRome Improvvisazione? Il 31 gennaio 2020 Speranza alla camera diceva che l'italia era la più preparata e a… - MiminoRICCIARDI : Bonus bici 2021, si chiude la seconda fase: ecco come funziona la misura -