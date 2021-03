Bonus baby sitter, le novità in arrivo con il DL 30/2021: voucher fino a 100 euro la settimana per alcuni lavoratori (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sul Bonus baby sitter 2021 arrivano importanti aggiornamenti. La misura di natura assistenza è diventata fondamentale in un periodo delicato come quello attuale. La pandemia ha colpito in diversi modi i lavoratori. Tra le difficoltà emerse a seguito dei lockdown e dei provvedimenti restrittivi alla mobilità ci sono anche i vincoli genitoriali per il lavoro di cura dei figli. Per offrire un aiuto concreto, il governo ha provveduto in diverse occasioni all’erogazione di voucher assistenziali. Il nuovo contributo legato al Bonus baby sitter 2021 garantirà fino a 100 euro alla settimana, purché si rientri nelle categorie indicate dall’esecutivo e ci si trovi nella ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sularrivano importanti aggiornamenti. La misura di natura assistenza è diventata fondamentale in un periodo delicato come quello attuale. La pandemia ha colpito in diversi modi i. Tra le difficoltà emerse a seguito dei lockdown e dei provvedimenti restrittivi alla mobilità ci sono anche i vincoli genitoriali per il lavoro di cura dei figli. Per offrire un aiuto concreto, il governo ha provveduto in diverse occasioni all’erogazione diassistenziali. Il nuovo contributo legato algarantiràa 100alla, purché si rientri nelle categorie indicate dall’esecutivo e ci si trovi nella ...

elenabonetti : Con l’ultimo decreto abbiamo introdotto per le famiglie il diritto al lavoro agile, i congedi parentali e il bonus… - ItaliaViva : Bisogna dare aiuti immediati alle famiglie che in questo momento si trovano in ulteriori difficoltà. Per questo abb… - AndreaOrlandosp : In Cdm via libera a risorse per congedi parentali, smart working e bonus baby sitter. Una buona notizia per lavorat… - ManLanTuit : Cambio di passo di alto profilo. 'Impressionante' (cit.) #smartworking #bonusbabysitter #governoDraghi - Valeriotta_ : Mi devono mettere in galera perché io a questa adesso vado a menarla forte. -