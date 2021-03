Bonomi al Governo: possiamo far ripartire il Paese insieme (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Fate pochi provvedimenti, fateli giusti, perché avete in mano la Ferrari dell'industria mondiale", ha detto il presidente di Confindustria ospite di Porta a Porta Leggi su rainews (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Fate pochi provvedimenti, fateli giusti, perché avete in mano la Ferrari dell'industria mondiale", ha detto il presidente di Confindustria ospite di Porta a Porta

Advertising

sfc_it : RT @Confindustria: Il Governo convochi subito e tutte insieme le parti sociali sul #lavoro. In due settimane di confronto continuato dobbia… - ros_raff : Daje ragazzi non fate questi post populisti sulla candidatura di @gualtierieurope a Roma, pubblicando una dichiaraz… - GervasioHya : @SkyTG24 Praticamente fino a quando ci Sarà al governo il PD non si potrà più licenziare saranno contente le Aziende e Bonomi - LAST_TIME_DEALS : Bonomi: ‘Difficile che il Governo abbia la forza per le riforme’ - dariochierchia : RT @_kuball_: I #Bonomi i #Malagò e tutta la compagnia di giro dei prenditori delle regioni non si sarebbero mai offerti nè avrebbero mai a… -