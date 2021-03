Bonetti | “Estendere il voucher baby sitter nei prossimi provvedimenti”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) "Le prime risorse, quelle emergenziali messe in campo, sono già tante per una scelta politica chiara di questo governo di sostenere le famiglie e hanno già dato una prima risposta". L'articolo .

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bonetti, 'estendere voucher baby sitter nei prossimi provvedimenti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Estendere

La ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, ricorda le misure messe in campo dal governo venerdì scorso, con il passaggio di alcune regioni a zona rossa e la chiusura delle scuoleNei giorni scorsi, ricordiamo, la ministra delle Pari Opporunità, Elena, è intervenuta alla ... che intendiamoai genitori di figli minori di 16 anni, proprio nella consapevolezza che ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Le prime risorse, quelle emergenziali messe in campo, sono già tante per una scelta politica chiara di questo governo di sostenere le famiglie e hanno già dato una prima r ...La ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, ricorda le misure messe in campo dal governo venerdì scorso, con il passaggio di alcune regioni a zona rossa e la chiusura delle scuole ...