Bollettino oggi 17 marzo | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Prosegue la raccolta dati sulla situazione epidemiologica in Italia. E' stato pubblicato il relativo all'emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato a mercoledì 17 e pubblicato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di si registrano 23.059 nuovi, 431, 19.716, 205.693 tamponi molecolari, 3.317 (+61) ricoverati in terapia intensiva, 26.517 (+419) ricoverati negli altri reparti. Inoltre, da evidenziare un aumento degli attuali positivi corrispondente a +2.893, per un totale di 539.008.

Veneto Numeri del Covid in forte crescita anche in Veneto: i nuovi contagi sono 2.191 e si impenna il dato delle vittime, 59 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono 49 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri morti. I ricoverati in ospedale per Covid sono 15, due in terapia intensiva e 352 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7626, + 24. Sono 23.059 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +20.396). Sale così ad almeno 3.281.810 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti). La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 36%, ben oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero.