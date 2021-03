Bollettino Coronavirus di Mercoledì 17 Marzo 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) In data 17 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,70% (ieri +0,62%) con 3.281.810 contagiati totali, 2.639.370 dimissioni/guarigioni (+19.716) e 103.432 deceduti (+431); 539.008 infezioni in corso (+2.893). Ricoverati con sintomi +26.517 (419); terapie intensive +61 (3.317) con 324 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 369.084 tamponi totali (ieri 369.375) di cui 205.693 molecolari (ieri 182.572) e 163.391 test rapidi (ieri 186.803) con 117.709 casi testati (ieri 108.868); 23.059 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,24% (ieri 5,52% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,58% (ieri 18,73%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.490; Campania 2.665; Piemonte 2.374; Veneto 2.191; Emilia Romagna 2.026; Puglia 1.734; Lazio 1.728; Toscana 1.275. In Lombardia curva +0,66% (ieri +0,63%) con 59.009 tamponi totali (ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) In data 17l’incremento nazionale dei casi è +0,70% (ieri +0,62%) con 3.281.810 contagiati totali, 2.639.370 dimissioni/guarigioni (+19.716) e 103.432 deceduti (+431); 539.008 infezioni in corso (+2.893). Ricoverati con sintomi +26.517 (419); terapie intensive +61 (3.317) con 324 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 369.084 tamponi totali (ieri 369.375) di cui 205.693 molecolari (ieri 182.572) e 163.391 test rapidi (ieri 186.803) con 117.709 casi testati (ieri 108.868); 23.059 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,24% (ieri 5,52% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,58% (ieri 18,73%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.490; Campania 2.665; Piemonte 2.374; Veneto 2.191; Emilia Romagna 2.026; Puglia 1.734; Lazio 1.728; Toscana 1.275. In Lombardia curva +0,66% (ieri +0,63%) con 59.009 tamponi totali (ieri ...

