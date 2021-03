Bogarelli | il Gigante dei diritti sportivi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bogarelli Gigante

Corriere dello Sport.it

ROMA - Aveva la visione. Quello che gli altri neanche immaginavano lui lo aveva già capito e sapeva cosa farne, come sfruttarlo e come monetizzarlo. Il re dei diritti o il padrone del calcio oppure ......manager delmondiale di gestione dei diritti tv, marketing e sponsorizzazioni, Infront Sports e Media, con sede in Svizzera, a Zurigo. Presidente di Infront Italia fino al 2016,fu ...Da Media Partners a Infront, la passione per il basket e per il calcio. Portò per primo l'Nba in Italia, Manager a tutto tondo, vedeva prima degli altri. Al tavolo delle trattative vinceva sempre. Ave ...È morto a Milano nella notte tra lunedì e martedì il manager sportivo Marco Bogarelli. Ricoverato in ospedale da una decina di giorni dopo aver contratto il covid, è scomparso all'età di 64 anni a cau ...