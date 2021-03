BMW iX - Tutti i dettagli sulla nuova Suv a batteria

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La BMW svela itecnici definitivi della iX e conferma per la fine del 2021 l'avvio delle vendite. La Suv elettrica, che non avrà corrispondenti endotermiche, sarà proposta nelle versioni xDrive40 ed xDrive50 con prezzi per il mercato tedesco che partono da 77.300 euro, un valore allineato con quello della X5 di pari allestimento.65 km in più di autonomia grazie all'aerodinamica. Con tre metri di passo a fronte di circa cinque metri di lunghezza totale, la iX offre caratteristiche uniche rispetto alle altre Suv BMW della famiglia X, confermando un rapporto inedito tra ingombri e spazio interno. La piattaforma specifica per il powertrain elettrico ha permesso infatti di ridurre al minimo gli ingombri della meccanica e il design è stato concepito di conseguenza: dall'interno verso l'esterno. Le forme sono minimaliste e diverse da quelle di tutte le altre BMW di ...

Advertising

sole24ore : Bmw iX, tutti i dettagli del nuovo suv elettrico - lautomobile_ACI : .@BMW punta a una crescita significativa nel 2021 con un aumento dell'utile di gruppo grazie a una forte performanc… - Artik_Angelo : RT @quattroruote: Due versioni, da 300 o 500 CV, fino a 600 km d'autonomia e prezzi allineati con quelli delle #X5 di pari allestimento: ec… - UBrignone : RT @sole24ore: Bmw iX, tutti i dettagli del nuovo suv elettrico - sole24ore : Bmw iX, tutti i dettagli del nuovo suv elettrico -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Tutti

Del parco auto fanno partei principali brand, come Peugeot, Volskwagen, FIAT, Citroen, Land - Rover , Mini, Volvo,e altri ancora. In merito ad Audi Noleggio Lungo Termine , vengono messe ...... in Europa, che restano in rosso, patisce Daimler ( - 0,6%), nongli altri, con forti guadagni per Volkswagen (+5,8%),(+4,8%) e Renault (+3%). In difficoltà quasii farmaceutici, a ...LUSSO ELETTRICO - Il Gruppo BMW è presente in 140 Paesi ed è ovviamente impossibile che la transizione elettrica, che quindi viene data per scontata, avvenga contemporaneamente in tutti: continuerà qu ...Una “ricarica-sprint” di dieci minuti sarà sufficiente ad aggiungere un’autonomia di rispettivamente 90 km (iX xDrive 40) e 120 km (iX xDrive 50). Un futuro sostenibile. Un’impronta completamente carb ...