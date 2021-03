(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Prepotenteper BMW, che mostra una salita bruciante del 4,31% sui valori precedenti, attestandosi a 83,97. La casa automobilistica di Monaco di Baviera beneficia delpresentato oggi, che prevede unasignificativa dei profitti nel 2021 e un focus sulla mobilità elettrica. BMW prevede che il numero di veicoli completamente elettrici consegnati ai clienti cresca in media di oltre il 20% all’anno tra il 2025 e il 2030 e che i veicoli green rappresentino almeno il 50% delle consegne entro il 2030. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 85,06 e successiva a 88,04. Supporto a 82,08.

Advertising

DividendProfit : BMW in forte rialzo dopo conti 2020 e piano di crescita - DividendProfit : Bmw vede forte crescita utile in 2021, titolo balza a Francoforte Da Reuters - gff10000 : è proprio da questo film che è iniziato a piacermi il mitico #GeorgeClooney ?????? Forte questa scena nel film con spa… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW forte

ilmessaggero.it

prevede che il numero di veicoli completamente elettrici consegnati ai clienti cresca in media di oltre il 20% all'anno tra il 2025 e il 2030 e che i veicoli green rappresentino almeno il 50% ...Nel 2021 atteso free cash flow a 4 mld . Il gruppoha riportato per il 2020 un calo del 26% degli utili a 5,22 miliardi di euro a fronte di una ...finanziario Nicolas Peter ha parlato di un "...(Teleborsa) - Prepotente rialzo per BMW, che mostra una salita bruciante del 4,31% sui valori precedenti, attestandosi a 83,97. La casa automobilistica di Monaco di Baviera beneficia del piano ...Il costruttore bavarese ha fissato obiettivi di vendita al rialzo per le Ev, confermando alcune decisioni: dopo il 2025 le nuove Mini saranno solo a emissioni zero e arriverà una Rolls-Royce a batteri ...