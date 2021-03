Blocco licenziamenti, Landini (Cgil): “Governo faccia sforzo in più, proroga oltre estate sia per tutti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Uno sforzo in più” che consenta di superare l’estate. E’ ciò che il leader della Cigl Maurizio Landini chiede al ministro del Lavoro Andra Orlando. Il tema è il Blocco dei licenziamenti che, ha annunciato ieri il ministro, il Governo vuole prorogare per tutti fino a giugno ma poi, fino all’autunno, solo per i quei lavoratori che non dispongono di ammortizzatori sociali ordinari come la cassa integrazione. In teoria quindi dal prossimo primo luglio il Blocco potrebbe cessare per una buona fetta delle aziende in crisi, soprattutto nell’industria e nell’edilizia. Da qui la preoccupazione dei Landini che intervenendo a Sky Tg24 spiega “Abbiamo chiesto uno sforzo in più per affrontare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Unoin più” che consenta di superare l’. E’ ciò che il leader della Cigl Mauriziochiede al ministro del Lavoro Andra Orlando. Il tema è ildeiche, ha annunciato ieri il ministro, ilvuolere perfino a giugno ma poi, fino all’autunno, solo per i quei lavoratori che non dispongono di ammortizzatori sociali ordinari come la cassa integrazione. In teoria quindi dal prossimo primo luglio ilpotrebbe cessare per una buona fetta delle aziende in crisi, soprattutto nell’industria e nell’edilizia. Da qui la preoccupazione deiche intervenendo a Sky Tg24 spiega “Abbiamo chiesto unoin più per affrontare ...

