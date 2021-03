Blade Runner 2049: il ruolo di Jared Leto era stato pensato per David Bowie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sapevate che il ruolo di Jared Leto in Blade Runner 2049 era inizialmente stato pensato per il cantante David Bowie? Questa sera su Rai 4 andrà in onda Blade Runner 2049, sequel del film cult di Ridley Scott che tanto fece discutere al momento della sua uscita. E tra i personaggi maggiormente degni di nota del film c'è il suo antagonista, Niander Wallace, interpretato da Jared Leto. Ma sapevate che non fu lui la prima scelta della produzione per il ruolo, bensì David Bowie? Come riportava anche un articolo di IndieWire a pochi giorni dal debutto del film nelle sale, prima di ricadere su ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sapevate che ildiinera inizialmenteper il cantante? Questa sera su Rai 4 andrà in onda, sequel del film cult di Ridley Scott che tanto fece discutere al momento della sua uscita. E tra i personaggi maggiormente degni di nota del film c'è il suo antagonista, Niander Wallace, interpretato da. Ma sapevate che non fu lui la prima scelta della produzione per il, bensì? Come riportava anche un articolo di IndieWire a pochi giorni dal debutto del film nelle sale, prima di ricadere su ...

