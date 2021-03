Biden: Putin “pagherà il prezzo” per le interferenze nelle elezioni, Mosca richiama l’ambasciatore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una rottura diplomatica si consuma tra Washington e Mosca dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rilasciato pesanti dichiarazioni sul presidente russo Vladimir Putin. In un’intervista, Biden ha fatto riferimento a un report dell’intelligence che darebbe conferma delle interferenze del Cremlino nelle elezioni americane del 2020. Il presidente statunitense ha dichiarato che Putin ne “pagherà il prezzo” e poco dopo Mosca ha richiamato l’ambasciatore in Russia per decidere la linea di condotta nelle relazioni tra i due Paesi. Biden attacca Putin sulle interferenze ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una rottura diplomatica si consuma tra Washington edopo che il presidente degli Stati Uniti Joeha rilasciato pesanti dichiarazioni sul presidente russo Vladimir. In un’intervista,ha fatto riferimento a un report dell’intelligence che darebbe conferma delledel Cremlinoamericane del 2020. Il presidente statunitense ha dichiarato chene “il” e poco dopohatoin Russia per decidere la linea di condottarelazioni tra i due Paesi.attaccasulle...

