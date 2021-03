Biden, “Putin è un killer, pagherà per aver tentato di influenzare le elezioni”. Mosca ritira l’ambasciatore: “Attacco a tutta la Russia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Usa, Joe Biden contro Vladimir Putin: “È un killer”. E assicura: pagherà per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Joe Biden infiamma i rapporti con la Russia definendo Vladimir Putin un killer e assicurando che pagherà per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Biden, “Putin è un killer” Le dichiarazioni durissime di Joe Biden arrivano nel corso di un’intervista televisiva. “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un assassino?“, chiede George ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Usa, Joecontro Vladimir: “È un”. E assicura:perdilepresidenziali del 2020. Joeinfiamma i rapporti con ladefinendo Vladimirune assicurando cheperdilepresidenziali del 2020., “è un” Le dichiarazioni durissime di Joearrivano nel corso di un’intervista televisiva. “Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un assassino?“, chiede George ...

Advertising

repubblica : ?? Usa, Biden intervistato da Abc. 'Crede Putin un assassino?', 'Si'. E paghera' le conseguenze per interferenze nel… - pfmajorino : #Putin attaccato da #Biden con estrema durezza. Suggerirei, come affermo in Commissione speciale #INGE del… - Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - theliecoach : Biden: “Putin è un killer”. La domanda era “qual è la frase da pronunciare per scatenare la terza guerra mondiale?” #Biden - marcuspascal1 : RT @PMO_W: (Con ampia ragione) il ministero degli esteri russo ha annunciato il richiamo in patria per consultazioni del proprio ambasciato… -