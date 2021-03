Biden: “Putin è un assassino, pagherà un prezzo per le interferenze nelle elezioni”. Mosca ritira l’ambasciatore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le sue parole sono in netto contrasto con il rifiuto di Trump, durante tutto il suo mandato, di criticare il collega russo, di cui anzi ha spesso tessuto le lodi, con un atteggiamento senza precedenti nella politica americana Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le sue parole sono in netto contrasto con il rifiuto di Trump, durante tutto il suo mandato, di criticare il collega russo, di cui anzi ha spesso tessuto le lodi, con un atteggiamento senza precedenti nella politica americana

