Biden: “Putin è un assassino. Pagherà per le interferenze sulle elezioni Usa” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Biden: “Putin è un assassino. Pagherà per le interferenze” Il presidente americano, Joe Biden, ha affermato in un’intervista all’Abc di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin sia un assassino, un “killer” e ha assicurato che il leader del Cremlino “Pagherà” per aver interferito nelle elezioni americane del 2020. L’intelligence americana martedì ha diffuso un rapporto secondo il quale Putin ha autorizzato operazioni volte a denigrare la candidatura di Biden e a sostenere quella di Donald Trump, minando la fiducia dell’opinione pubblica nel processo elettorale e seminando divisioni. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha respinto le accuse, definendole “completamente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021): “è unper le” Il presidente americano, Joe, ha affermato in un’intervista all’Abc di ritenere che il presidente russo Vladimirsia un, un “killer” e ha assicurato che il leader del Cremlino “” per aver interferito nelleamericane del 2020. L’intelligence americana martedì ha diffuso un rapporto secondo il qualeha autorizzato operazioni volte a denigrare la candidatura die a sostenere quella di Donald Trump, minando la fiducia dell’opinione pubblica nel processo elettorale e seminando divisioni. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha respinto le accuse, definendole “completamente ...

