Biden: "Putin è un assassino, pagherà per aver interferito nelle elezioni" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non accenna a calare la tensione tra Casa Bianca e Cremlino: il presidente americano, Joe Biden, ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un assassino. Il Presidente americano in una lunga intervista rilasciata all'emittente Abc News durante la trasmissione Good Morning America, non ha usato giri di parole. Alla domanda del presentatore George Stephanopoulos: "Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?", la risposta è stata un secco: "Lo penso". Il presidente dalla Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin dichiara: "Biden ha insultato i cittadini del nostro Paese con la sua dichiarazione. Si tratta di isteria dovuta all'impotenza", e aggiunge "Putin è il nostro presidente, gli attacchi contro di lui sono ...

