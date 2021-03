Biden: "Putin è un assassino". E Mosca richiama l'ambasciatore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scontro Usa - Russia. Tutto parte da un'intervista tv di Joe Biden . "Lei conosce Vladimir Putin . Pensa che sia un killer ?", gli ha chiesto George Stephanopoulos, di Abc. E il presidente americano: ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scontro Usa - Russia. Tutto parte da un'intervista tv di Joe. "Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un killer ?", gli ha chiesto George Stephanopoulos, di Abc. E il presidente americano: ...

repubblica : ?? Usa, Biden intervistato da Abc. 'Crede Putin un assassino?', 'Si'. E paghera' le conseguenze per interferenze nel… - pfmajorino : #Putin attaccato da #Biden con estrema durezza. Suggerirei, come affermo in Commissione speciale #INGE del… - Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - franco_dimuro : RT @DavelloStefano: Il democratico #Biden, afferma che #Putin sia un assassino. Siete sicuri che il problema alla fine era #Trump ? - JaponicaIrai : Bello il prossimo #PremioNobel per la pace #Biden che fa a 'capa di ferro' con #Putin -