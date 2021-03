Biden-Putin, è Guerra Calda. Dottori spiega perché (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non capita tutti i giorni che il presidente americano bolli come assassino il leader di un’altra grande potenza. Non stupisce quindi che abbiano destato sensazione i passaggi dell’intervista recentemente rilasciata da Joe Biden, in cui l’inquilino della Casa Bianca ha ammesso di considerare il suo collega del Cremlino, Vladimir Putin, un killer. Costituiscono un fatto decisamente inusuale. Proprio perché non ci sono precedenti freschi in materia, sembra naturale interrogarsi sulle ragioni che possano aver indotto Biden a una simile esternazione. Analogamente, è opportuna anche una riflessione su ciò che potrà derivarne. Non è impossibile che si sia trattato di una gaffe, dopotutto Biden non è nuovo a questo genere di incidenti. Ma non è neanche da escludere che la sortita contro Putin ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non capita tutti i giorni che il presidente americano bolli come assassino il leader di un’altra grande potenza. Non stupisce quindi che abbiano destato sensazione i passaggi dell’intervista recentemente rilasciata da Joe, in cui l’inquilino della Casa Bianca ha ammesso di considerare il suo collega del Cremlino, Vladimir, un killer. Costituiscono un fatto decisamente inusuale. Proprionon ci sono precedenti freschi in materia, sembra naturale interrogarsi sulle ragioni che possano aver indottoa una simile esternazione. Analogamente, è opportuna anche una riflessione su ciò che potrà derivarne. Non è impossibile che si sia trattato di una gaffe, dopotuttonon è nuovo a questo genere di incidenti. Ma non è neanche da escludere che la sortita contro...

