Biden e “Putin assassino”: gaffe o presa di posizione? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una gaffe o una dichiarazione con valore politico, concordata con il suo team di strateghi di politica estera e di sicurezza? Al di là della domanda che in molti si sono posti, a Washington e a Mosca, sul significato reale del “lo penso” con cui il presidente americano ha replicato all’intervistatore che, durante Good Morning America, gli chiedeva se Vladimir Putin fosse un assassino, Joe Biden ha lasciato dietro di sé nella suoi quasi 50 anni di carriera politica, una altrettanto lunga scia di gaffe. Tanto che lo stesso Biden, qualche anno fa, ha ammesso di essere una “macchina da gaffe”. In passato, Biden ha fatto le sua condoglianze per persone ancora vive, come quando da Vice presidente ha commemorato la madre del Premier irlandese, ancora viva, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unao una dichiarazione con valore politico, concordata con il suo team di strateghi di politica estera e di sicurezza? Al di là della domanda che in molti si sono posti, a Washington e a Mosca, sul significato reale del “lo penso” con cui il presidente americano ha replicato all’intervistatore che, durante Good Morning America, gli chiedeva se Vladimirfosse un, Joeha lasciato dietro di sé nella suoi quasi 50 anni di carriera politica, una altrettanto lunga scia di. Tanto che lo stesso, qualche anno fa, ha ammesso di essere una “macchina da”. In passato,ha fatto le sua condoglianze per persone ancora vive, come quando da Vice presidente ha commemorato la madre del Premier irlandese, ancora viva, ...

Advertising

repubblica : ?? Usa, Biden intervistato da Abc. 'Crede Putin un assassino?', 'Si'. E paghera' le conseguenze per interferenze nel… - pfmajorino : #Putin attaccato da #Biden con estrema durezza. Suggerirei, come affermo in Commissione speciale #INGE del… - Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - VedeleAngela : RT @todorov_denis: @NinaRicci_us Trump aveva fatto pace persino con Kim e la Corea del Nord. Nessuna guerra in 4 anni. Arriva il finto demo… - R4ff00 : RT @intuslegens: Trafficano uomini per lucro, lo chiamano accoglienza. Cospirano contro la sovranità popolare, lo chiamano democrazia. Gove… -