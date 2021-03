Biden definisce Putin “assassino” e amplia le sanzioni commerciali per la Russia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – L‘ampliamento delle “sanzioni commerciali” degli Stati Uniti nei confronti della Russia è oggi l’apertura di Izvestija, Novosti e altre testate di riferimento a Mosca. Scelgono invece le parole di Joe Biden su Vladimir Putin, definito “assassino”, siti ed emittenti tradizionalmente non allineate, come Ekho Moskvy. Le sanzioni, annunciate dal dipartimento per il Commercio a Washington attraverso un comunicato, colpiranno subito in particolare i settori della “sicurezza nazionale”. Dal 1° settembre, poi, ricostruisce Izvestija, si estenderanno anche al comparto dell’aviazione e della ricerca spaziale.

Advertising

fabiogigli : #Biden definisce #Putin un assassino e partono le minacce. Non fate incazzare Vladimir, che col 5G fa diventare sol… - Agenzia_Dire : All'indomani della diffusione di un rapporto dell'intelligence secondo cui #Putin avrebbe tentato di condizionare l… - arcobalenietnei : Gesto irresponsabile della macchietta Biden. In un discorso infuocato definisce il Presidente russo Putin 'un kille… - mau_or_ : 'Jared Kushner, consigliere di Trump, marito di Ivanka e che ebbe un ruolo di primo piano nei negoziati sugli accor… - ToWin_OrDie : #BERLUSCONI É VILE VERME. QUANDO VINSE OBAMA, PRIMA GLI DIEDE RAZZISTAMENTE DEL 'ABBRONZATO', POI LO LECCÓ. NEL 201… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden definisce

Partiamo da una notizia. Joe, che si"cattolico devoto", ha firmato un disegno di legge chiamato "Legge Covid". Questo disegno di legge prevede il finanziamento di politiche sanitarie volte al contrasto della ...New York, 17 mar 12:38 - Il presidente russo Vladimir Putin è "un assassino", che pagherà per "aver interferito nelle elezioni negli Stati Uniti". Lo ha detto il...NEW YORK - Non si è affatto risparmiato nei confronti del suo omologo russo, il presidente americano Joe Biden, in un'intervista ad ABC News - andata in onda questa mattina - ha definito Vladimir ...L'attacco a tutto campo dopo il caso Navalny e il rapporto sui tentativi russi di condizionare le elezioni Usa. Mosca. "Frustrazione da impotenza" ...