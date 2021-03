Biden dà dell'”assassino” a Putin. E la Russia risponde (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tra Russia e Stati Uniti non si mette bene. E, certo, le parole di oggi del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden non possono passare inosservate. Soprattutto la risposta che ha dato al giornalista di ABC News George Stephanoupolos. I due presidenti si conoscono, perché avevano avuto già a che fare durante la presidenza di Barack Obama, di cui l’attuale titolare della Casa Bianca era il vice. Così durante l’intervista ha detto: “La cosa più importante nel gestire i rapporti con i leader stranieri, ed io ne ho gestiti tanti, è conoscere la persona che hai davanti”. Giusto. Ma la domanda allora è uscita di getto: “Così lei conosce Vladimir Putin, pensa che sia un killer?”, ha chiesto Stephanoupolos (facendo riferimento soprattutto alla vicenda Aleskey Navalny). “Mmm hmm, I do,”, con tanto di gesto di assenso ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Trae Stati Uniti non si mette bene. E, certo, le parole di oggi del presidente degli Stati Uniti d’America Joenon possono passare inosservate. Soprattutto la risposta che ha dato al giornalista di ABC News George Stephanoupolos. I due presidenti si conoscono, perché avevano avuto già a che fare durante la presidenza di Barack Obama, di cui l’attuale titolarea Casa Bianca era il vice. Così durante l’intervista ha detto: “La cosa più importante nel gestire i rapporti con i leader stranieri, ed io ne ho gestiti tanti, è conoscere la persona che hai davanti”. Giusto. Ma la domanda allora è uscita di getto: “Così lei conosce Vladimir, pensa che sia un killer?”, ha chiesto Stephanoupolos (facendo riferimento soprattutto alla vicenda Aleskey Navalny). “Mmm hmm, I do,”, con tanto di gesto di assenso ...

