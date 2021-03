Bersani | “Il populismo delle élite massacra Conte e racconta Draghi che cammina sulle acque”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “È ora di finirla con il: prima sul governoc’è stato un massacro oltre al ragionevole, ora si fa diuna descrizione come sesse…”. A dirlo, durante la puntata di Otto e mezzo su La7, è stato Pierluigi(Articolo 1). Rivolgendosi al giornalista Massimo Franco,ha sottolineato che “le elite devono stare nel ragionevole”. Quello di, “non è (stato, ndr) un governo di bambini, la gente non la pensa così, qualcosa ha fatto., che è una persona ultraseria e capace, non ha avuto un gran beneficio quando è stato presentato come quello che risolve, perché magari poi c’è da fare un Dpcm, un decreto, ci sono da fare ...