Bergamo | attesa per il premier Draghi | la prima tappa al Cimitero

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Cresce l’per l’arrivo del neo presidente del Consiglio Marioche verrà ail 18 marzo, laGiornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. A pochi giorno dal suo arrivo, il programma è ancora indi approvazione da Palazzo Chigi, ma quel che è certo è che si tratterà di una visita blindatissima e a porte chiuse vista la zona rossa istituita in tutta la Lombardia. Circa un’ora ilresterà a(dal momento che nel pomeriggio è programmato il Consiglio dei Ministri) e, secondo la bozza della giornata, arriverà in città verso le 11, direttamente almonumentale cittadino dove renderà omaggio alle vittime del territorio più colpito dall’emergenza Covid, diventando tristemente noto a livello ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo attesa

La provincia di Bergamo ha registrato 262 nuovi contagi, mentre sono 115 quelli a Lecco e 67 nuovi ... Vi resterà per almeno due settimane, in attesa di un miglioramento dei dati.