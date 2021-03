Beppe Vessicchio oggi compie 65 anni: “Da piccolo costruivo i miei giocattoli con l’amianto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La mia infanzia è stata spensierata. Sono nato al Rione Cavalleggeri, tra la borghesia di Fuorigrotta e la zona operaia di Bagnoli dove prosperava l’eternit. Mio padre lavorava lì come impiegato. Io costruivo i miei giocattoli con l’amianto”. Beppe Vessicchio torna a parlare della sua Napoli, la città dove è nato e dove ha trascorso la sua infanzia. oggi il Maestro compie 65 anni e ricorda che insieme ai suoi fratelli, da piccoli, “animavamo il dopo pranzo domenicale quando a casa nostra arrivavano le sorelle di mio padre. Mio fratello Pasquale in casa strimpellava la chitarra e suonava la fisarmonica e il mandolino. Un giorno, avevo 21 anni, mio padre mi disse: ‘Ma se ti laurei, farai mai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La mia infanzia è stata spensierata. Sono nato al Rione Cavalleggeri, tra la borghesia di Fuorigrotta e la zona operaia di Bagnoli dove prosperava l’eternit. Mio padre lavorava lì come impiegato. Iocon l’amianto”.torna a parlare della sua Napoli, la città dove è nato e dove ha trascorso la sua infanzia.il Maestro65e ricorda che insieme ai suoi fratelli, da piccoli, “animavamo il dopo pranzo domenicale quando a casa nostra arrivavano le sorelle di mio padre. Mio fratello Pasquale in casa strimpellava la chitarra e suonava la fisarmonica e il mandolino. Un giorno, avevo 21, mio padre mi disse: ‘Ma se ti laurei, farai mai ...

