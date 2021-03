Benevento, la pandemia non frena la campagna di screening gratuiti per il diabete (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento, 17 marzo 2021 – La pandemia non frena la campagna di screening gratuiti programmati a Benevento dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, presieduta da Annio Rossi. Sabato prossimo, 20 marzo, presso la sede dell’Associazione AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden, saranno effettuate visite gratuite per la prevenzione odontoiatrica. Il 27 marzo, invece, ci sarà la giornata di prevenzione dedicata al controllo vascolare, prevenzione del piede diabetico e valutazione podologica a cura del professor Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il 6 aprile, dopo la parentesi delle festività pasquali, si terrà la giornata della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, 17 marzo 2021 – Lanonladiprogrammati adall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, presieduta da Annio Rossi. Sabato prossimo, 20 marzo, presso la sede dell’Associazione AsDIM a, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden, saranno effettuate visite gratuite per la prevenzione odontoiatrica. Il 27 marzo, invece, ci sarà la giornata di prevenzione dedicata al controllo vascolare, prevenzione del piede diabetico e valutazione podologica a cura del professor Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il 6 aprile, dopo la parentesi delle festività pasquali, si terrà la giornata della ...

