Benevento, altra falsa partenza per il centrodestra: Fdi non sarà al tavolo della coalizione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti altra falsa partenza per il centrodestra. E stavolta non servirà attendere lo sparo dello starter per annotare l'infrazione. L'assenza di Fratelli d'Italia alla riunione di coalizione in programma questo pomeriggio, infatti, è da considerare già un dato acquisito. Emblematico, in tal senso, l'intervento via social prodotto nella serata di ieri da Federico Paolucci, coordinatore regionale alle politiche per le Aree Interne per il partito della Meloni. Un 'niet' scontato, se vogliamo, considerato che la nuova convocazione – decisa e partita da Forza Italia – è arrivata d'improvviso, come un atto d'imperio, senza quella condivisione che solitamente caratterizza i rapporti tra pari. "Non è troppo chiedere che gli incontri vadano concordati e non imposti da ...

